Bulgaria-Italia: le probabili formazioni del match

La corsa al Mondiale per l'Italia di Mancini continua e passa per la Bulgaria. Le assenze importanti negli azzurri non spaventano il mister Continua la cavalcata al Mondiale per gli azzurri. L'Italia, reduce dalla convincente vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord affronterà questa sera la Bulgaria. Il match è in programma alle ore 20.45 al Vasil Levski National Stadium di Sofia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. 

QUI Bulgaria – Mister Petrov conferma Iliev tra i pali. La linea difensiva scelta per il match sarà composta dal trio Dimov, Antov e Bozhikov. A centrocampo spazio a Cicinho e Tretanov sugli esterni, con Malinov, Kostadinov e Chochev in mediana. Galabinov e Despodov avranno il compito di sorreggere l'attacco.

