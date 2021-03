Bulgaria-Italia in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 28 marzo 2021) Bulgaria-Italia si gioca questa sera, domenica 28 marzo 2021 alle ore 20.45 per la seconda gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Dopo il successo contro l'Irlanda del Nord, la formazione di Robeto Mancini cerca il bis.Bulgaria-Italia, le probabili formazionicaption id="attachment 1113613" align="alignnone" width="554" Bulgaria-Italia (getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione in vista di Bulgaria-Italia da parte di entrambe le squadre. Il ct Petrov dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Antov, Hristov e Bozhikov formeranno il pacchetto difensivo davanti a Plamen Iliev. In attacco l'ex Cagliari Despodov e l'ex Palermo Chochev potrebbero agire a supporto di Galabinov, attuale punta dello Spezia. Mancini opta per la sua ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021)si gioca questa sera, domenica 28 marzo 2021 alle ore 20.45 per la seconda gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Dopo il successo contro l'Irlanda del Nord, la formazione di Robeto Mancini cerca il bis., le probabili formazionicaption id="attachment 1113613" align="alignnone" width="554"(getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione in vista dida parte di entrambe le squadre. Il ct Petrov dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Antov, Hristov e Bozhikov formeranno il pacchetto difensivo davanti a Plamen Iliev. In attacco l'ex Cagliari Despodov e l'ex Palermo Chochev potrebbero agire a supporto di Galabinov, attuale punta dello Spezia. Mancini opta per la sua ...

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Mancini: 'Se l'Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una… - DiMarzio : #WCQ | Le probabili scelte di #Mancini per #BulgariaItalia - laziopress : GdS | L’Italia cerca il gol. Immobile-Belotti, la rivalità amichevole: contro la Bulgaria spazio al granata… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Probabili formazioni Bulgaria-Italia: attacco nuovo, Belotti c'è -