Bulgaria-Italia | che gol di Locatelli | destro a giro e 0-2 VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021) L’trova il gol dello 0-2. Nel match contro la, match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, arriva la rete della sicurezza grazie ad un tiro adiche concretizza una bella azione frutto della manovra tra Insigne e Verratti. In alto ildel gol dello 0-2. SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - ZZiliani : #Belotti ha sgraffignato (e trasformato) un rigore a fine primo tempo e l’#Italia prende e porta a casa. Ricordo pe… - Fantacalcio : Bulgaria-Italia 0-2: cronaca e tabellino - repubblica : ?? Calcio, qualificazioni Mondiali 2022: l'Italia batte la Bulgaria a Sofia con i gol di Belotti e Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria Italia

Chiesa atterrato in area durante. Proteste sul web: "Era rigore!". Ecco l'episodio relativo al match ...Così come nell'occasione del calcio di rigore, l'batte veloce un calcio di punizione. Il Gallo arriva davanti al portiere bulgaro e cerca il pallonetto, il palo respinge e sulla ribattuta l'...Si è disputato il primo tempo tra Bulgaria e Italia, per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale 2022. I ragazzi di Mancini vengono dalla vittoria con l’Irlanda del ...Sta facendo discutere la concessione del calcio di rigore per l'Italia. La moviola RAI ha fatto il punto della situazione su questo delicato episodio. Bulgaria-Italia, match di qualificazione al ...