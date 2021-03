Bulgaria-Italia, Belotti: “Vittoria fondamentale, peccato per il palo. Rigore? Ero deciso e sul Covid-19…” (Di domenica 28 marzo 2021) Abbiamo provato un po' di rigori in settimana e il designato ero io. Appena c'è stato il Rigore, Insigne mi ha dato il pallone e sono andato deciso. E' stato importante fra gol perché abbiamo sbloccato una partita difficileQueste le parole di Andrea Belotti, al termine della storica Vittoria per 2-0 della Nazionale Italiana contro la Bulgaria. Il centravanti della Nazionale Italiana ha commentato il successo di Sofia parlando ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara. Di seguito le parole del del "Gallo", autore del gol del momentaneo 1-0 dell'Italia.IL palo - "L'avevo vista dentro poi ha preso un effetto strano il pallone e sulla ribattuta sembrava di non avere tantissimo spazio e ho provato a calciare forte ed è andata sopra la ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Abbiamo provato un po' di rigori in settimana e il designato ero io. Appena c'è stato il, Insigne mi ha dato il pallone e sono andato. E' stato importante fra gol perché abbiamo sbloccato una partita difficileQueste le parole di Andrea, al termine della storicaper 2-0 della Nazionalena contro la. Il centravanti della Nazionalena ha commentato il successo di Sofia parlando ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara. Di seguito le parole del del "Gallo", autore del gol del momentaneo 1-0 dell'.IL- "L'avevo vista dentro poi ha preso un effetto strano il pallone e sulla ribattuta sembrava di non avere tantissimo spazio e ho provato a calciare forte ed è andata sopra la ...

