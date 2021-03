Bulgaria-Italia | Belotti | “Siamo un grande gruppo Dedico il gol a mia figlia Vittoria”

(Di domenica 28 marzo 2021) “une quando vinciamo è tutto molto bello. Esprimiamo un bel calcio e per noi è un motivo d’orgoglio, come lo è per tutti glini”. Lo ha detto Andreadopo laper 2-0 degli Azzurri sulla. L’attaccante del Torino ha sbloccato il risultato su rigore nel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022: “Abbiamo provato un po’ di rigori in settimana. Insigne mi ha dato subito il pallone e ho calciato con decisione per sbloccare una partita difficile”, ha detto il Gallo ai microfoni di Rai Sport prima di soffermarsi sull’episodio del palo colpito nel secondo tempo. “L’avevo vista dentro, il pallone ha avuto un effetto strano ed è un peccato per la mancata doppietta”. Un gol che permette adi ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - SkyTG24 : Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: decidono i gol di Belotti e Locatelli - _SiGonfiaLaRete : Italia-Bulgaria 2-0, tre punti per gli azzurri: a segno Belotti e Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria Italia

Commenta per primo Roberto Mancini , ct dell', parla dopo la vittoria sullaa Rai Sport : 'Le partite sono molto difficili, soprattutto quando affronti squadre come stasera che si mettono dietro la palla e vogliono il contropiede.L'vince per la prima volta nella storia in, 0 - 2 nella seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022 . Queste le pagelle degli azzurri: 6 Donnarumma Gioca solo di piede: ...Questa sera nel gruppo C di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, oltte all'Italia, scendeva in campo anche la Svizzera, che a San Gallo ospitava la Lituania. Successo di misura per 1-0 ...Ventiquattresimo risultato utile consecutivo sotto la gestione Mancini, seconda vittoria di fila nel girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e sei punti in classifica al pari della Svizzera ...