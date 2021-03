Bulgaria - Italia 0 - 2 | gol di Belotti e Locatelli Risultati e classifica

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - SkyTG24 : Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: decidono i gol di Belotti e Locatelli - _SiGonfiaLaRete : Italia-Bulgaria 2-0, tre punti per gli azzurri: a segno Belotti e Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria Italia

Commenta per primo Roberto Mancini , ct dell', parla dopo la vittoria sullaa Rai Sport : 'Le partite sono molto difficili, soprattutto quando affronti squadre come stasera che si mettono dietro la palla e vogliono il contropiede.L'vince per la prima volta nella storia in, 0 - 2 nella seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022 . Queste le pagelle degli azzurri: 6 Donnarumma Gioca solo di piede: ...Questa sera nel gruppo C di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, oltte all'Italia, scendeva in campo anche la Svizzera, che a San Gallo ospitava la Lituania. Successo di misura per 1-0 ...Ventiquattresimo risultato utile consecutivo sotto la gestione Mancini, seconda vittoria di fila nel girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e sei punti in classifica al pari della Svizzera ...