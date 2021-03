Bulgaria-Italia 0-2: gli Azzurri conquistano la seconda vittoria consecutiva (Di domenica 28 marzo 2021) L’Italia di Mancini non delude nella trasferta di Sofia cotnro la Bulgaria. Gli Azzurri hanno regolato la formazione bulgara con un gol per tempo. Nel primo Belotti l’ha sbloccata con un calcio di rigore. Nel secondo entra in scena Manuel Locatelli con una pennellata straordinaria dopo un’azione sviluppata dal duo Insigne-Verratti. Come sono scese in campo le squadre? Petrov impiega gran parte degli undici visti contro la Svizzera. Ilievi tra i pali, Bozhikov, Antov e Dimov in difesa. Cicinho e Tsetanov laterali con Chichev, Kostadinov e Vitanov. In attacco l’attaccante dello Spezia Galabinov sarà affiancato da Delev. Mancini, come ha detto ala vigilia,, cambia sei giocatori. In porta Donnarumma, in difesa Bonucci e Acerbi centrali con Spinazzola e Florenzi terzini. A centrocampo Barella mediano, Sensi e Verratti sulle linee ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) L’di Mancini non delude nella trasferta di Sofia cotnro la. Glihanno regolato la formazione bulgara con un gol per tempo. Nel primo Belotti l’ha sbloccata con un calcio di rigore. Nel secondo entra in scena Manuel Locatelli con una pennellata straordinaria dopo un’azione sviluppata dal duo Insigne-Verratti. Come sono scese in campo le squadre? Petrov impiega gran parte degli undici visti contro la Svizzera. Ilievi tra i pali, Bozhikov, Antov e Dimov in difesa. Cicinho e Tsetanov laterali con Chichev, Kostadinov e Vitanov. In attacco l’attaccante dello Spezia Galabinov sarà affiancato da Delev. Mancini, come ha detto ala vigilia,, cambia sei giocatori. In porta Donnarumma, in difesa Bonucci e Acerbi centrali con Spinazzola e Florenzi terzini. A centrocampo Barella mediano, Sensi e Verratti sulle linee ...

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - AndreaPalmi94 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? #LiveBianconera GAMETIME Speciale #BulgariaItalia con ospite @MileTrecarichi (che ringraziamo) - Sevenpress : Qualificazione Mondiali: l’Italia passa in Bulgaria con il rigore di Belotti e la prodezza balistica di Locatelli… -