Bulgaria-Italia 0-2 diretta: Immobile vicino al tris (Di domenica 28 marzo 2021) 45'st Saranno 4 i minuti di recupero. 45'st Sgroppata di Spinazzola, al minuto 90, che guadagna anche un corner. Migliore in campo l'esterno della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 marzo 2021) 45'st Saranno 4 i minuti di recupero. 45'st Sgroppata di Spinazzola, al minuto 90, che guadagna anche un corner. Migliore in campo l'esterno della...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - ZZiliani : #Belotti ha sgraffignato (e trasformato) un rigore a fine primo tempo e l’#Italia prende e porta a casa. Ricordo pe… - VinceJfc : RT @gippu1: Al settimo tentativo, da stasera la Bulgaria non è più la nazione della Terra in cui l'Italia ha giocato più volte senza vincer… - CorkScrew12 : RT @gippu1: Al settimo tentativo, da stasera la Bulgaria non è più la nazione della Terra in cui l'Italia ha giocato più volte senza vincer… -