Bulgaria-Italia 0-1 diretta: Belotti dal dischetto, azzurri avanti all'intervallo (Di domenica 28 marzo 2021) Rigore di Belotti, a 2' dalla fine del primo tempo, e l'Italia in vantaggio in Bulgaria. Partita non semplice per la squadra di Mancini. Che fino al momento non è mai riuscita ad... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 marzo 2021) Rigore di, a 2' dalla fine del primo tempo, e l'in vantaggio in. Partita non semplice per la squadra di Mancini. Che fino al momento non è mai riuscita ad...

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - DiMarzio : #WorldCupQualifiers | Le scelte di #Petrov e #Mancini per #BulgariaItalia - fanpage : #BulgariaItalia, azzurri in vantaggio alla fine del primo tempo - gervix4 : E' bastato mettere due merde interiste e siamo tornati a giocare come nel 2010. #Italia #Bulgaria -