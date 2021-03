Bulgaria-Italia 0-0 diretta | Belotti in spaccata | pallone alto

(Di domenica 28 marzo 2021) 9'pt Buono il lancio di Bonucci che trova Spinazzola a sinistra: cross del giallorosso che trovain, ma l'arbitro ha fischiato un fallo in...

La, 68° posto nel ranking Fifa, non può fare paura. 'E' una squadra meno fisica rispetto all'Irlanda del Nord ma più tecnica' ha avvertito il ct della conferenza stampa di ieri. 'Vogliamo ...Attilio Lombardo, collaboratore tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la: le sue ...Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti da Leonardo Giovanetti alla diretta scritta di Bulgaria - Italia, seconda gara del girone C delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri ...Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini conferma il capitano del Napoli nella formazione titolare che scenderà in campo con la Bulgaria.