Bulgaria-Italia 0-0 diretta | ancora Insigne sull' assist di Spinazzola | respinto il tiro

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - DiMarzio : #WorldCupQualifiers | Le scelte di #Petrov e #Mancini per #BulgariaItalia - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Bulgaria-Italia 0-0 - Gli azzurri spingono ma non sfondano - Commendantore : Se avete problemi di insonnia vi consiglio Bulgaria-Italia. #BULITA -

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria Italia

16'pt Lancio di Insigne per il taglio di Chiesa , non ci arriva però l'esterno. Era una buona idea quella del calciatore del Napoli. 14'pt Pende a sinistra la manovra dell', con uno Spinazzola molto pimpante in questo avvio. Su quel binario c'è anche Verratti, pronto a supportare l'azione del giallorosso.Commenta per primo Alle 20.45 l'scende in campo per la seconda gara di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 . A dirigere la gara c'è lo sloveno Slavko Vincic , coadiuvato da Tomasz Klancnik e Andraz Kovacic , con Matej ...Nella prima giornata della rassegna, tutta online in calendario 9 titoli. Tra esse “Diro del Rodi”, “La nostra pietra” ed “Essere donne” del 1964, primo documentario sulla condizione femminile in Ital ...L'Italia scenderà in campo tra poco contro la Bulgaria, gara valida per le qualificazioni a Qatar 2022: formazioni ufficiali Bulgaria-Italia ...