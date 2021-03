Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: il regalo pre-matrimonio è il dente del giudizio (Di domenica 28 marzo 2021) Un amore da mordere. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono scambiati i denti del giudizio come regalo pre-matrimonio. Ebbene sì, il fotografo britannico e l’attrice statunitense – che stando alle indiscrezioni dovrebbero prossimamente convolare a nozze – hanno mostrato sui loro profili Instagram l’insolito cadeau: una collanina sottile con appeso – appunto – il dente del partner, rivestito d’oro. Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Un amore da mordere. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono scambiati i denti del giudizio come regalo pre-matrimonio. Ebbene sì, il fotografo britannico e l’attrice statunitense – che stando alle indiscrezioni dovrebbero prossimamente convolare a nozze – hanno mostrato sui loro profili Instagram l’insolito cadeau: una collanina sottile con appeso – appunto – il dente del partner, rivestito d’oro.

hedengaillard : se io ed il mio futuro ragazzo non cambieremo almeno una volta pv in nicola peltz e brooklyn beckham allora non voglio un ragazzo - jasonwoIfe : non io che voglio fare brooklyn beckham - melindamiyy : meglio il tatuaggio di questo obbrobrio direttamente da Brooklyn Beckham e consorte #senbenimdünyamsin - CorSport : Brooklyn #Beckham e fidanzata: denti del giudizio come pegno d'amore - modiamo : Brooklyn Beckham, modello e fotografo jeans ecologici - Moda - ANSA -