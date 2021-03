Britney Spears, la battaglia contro papà Jamie continua (Di domenica 28 marzo 2021) Dal 2008, anno in cui Britney Spears ebbe ripetuti tracolli mentali, papà Jamie Spears, 68 anni, è il tutore legale della figlia (in America si chiama «conservatorship»). Ma la vita di Britney «sarebbe decisamente migliore senza la tutela del padre», come ha giurato una fonte a Page Six. La cantante «non parla col padre da oltre un anno». E continua a dargli battaglia. I suoi avvocati, proprio nei giorni scorsi, hanno presentato una petizione al tribunale della California affinché Jamie sia sostituito da una donna: Jodi Montgomery, manager dell’ex Spice Girls. Di lei «Britney si fida». Anche perché ha già temporaneamente sostituito Jamie nella «conservatorship», nel 2019, quando lui ha avuto problemi di salute. Un giudice ha poi esteso il ruolo temporaneo di Montgomery fino a settembre 2021. Tuttavia, a Jamie è rimasta la co-tutela, dunque il controllo della vita – e delle finanze – di Britney. Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Dal 2008, anno in cui Britney Spears ebbe ripetuti tracolli mentali, papà Jamie Spears, 68 anni, è il tutore legale della figlia (in America si chiama «conservatorship»). Ma la vita di Britney «sarebbe decisamente migliore senza la tutela del padre», come ha giurato una fonte a Page Six. La cantante «non parla col padre da oltre un anno». E continua a dargli battaglia. I suoi avvocati, proprio nei giorni scorsi, hanno presentato una petizione al tribunale della California affinché Jamie sia sostituito da una donna: Jodi Montgomery, manager dell’ex Spice Girls. Di lei «Britney si fida». Anche perché ha già temporaneamente sostituito Jamie nella «conservatorship», nel 2019, quando lui ha avuto problemi di salute. Un giudice ha poi esteso il ruolo temporaneo di Montgomery fino a settembre 2021. Tuttavia, a Jamie è rimasta la co-tutela, dunque il controllo della vita – e delle finanze – di Britney.

