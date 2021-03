Breton presenta il certificato sanitario Ue (Di domenica 28 marzo 2021) Coronavirus, il Commissario Ue Breton presenta il certificato sanitario: “Troverete il vostro nome, la data di nascita e se siete stati vaccinati”. Thierry Breton, Commissario europeo che si occupa dei vaccini, ha parlato al programma Le Grand Jury presentando il certificato sanitario. Il Commissario europeo ha presentato un facsimile dell’originale per spiegare il funzionamento dello strumento proposto dall’Unione europea in vista della prossima estate. Breton presenta il certificato sanitario “Questo è il certificato sanitario. Troverete il vostro nome, la data di nascita, il numero di passaporto, se siete stati vaccinato o ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Coronavirus, il Commissario Ueil: “Troverete il vostro nome, la data di nascita e se siete stati vaccinati”. Thierry, Commissario europeo che si occupa dei vaccini, ha parlato al programma Le Grand Juryndo il. Il Commissario europeo hato un facsimile dell’originale per spiegare il funzionamento dello strumento proposto dall’Unione europea in vista della prossima estate.il“Questo è il. Troverete il vostro nome, la data di nascita, il numero di passaporto, se siete stati vaccinato o ...

