Breton mostra il passaporto vaccinale Ue, "pronto a metà giugno" (Di domenica 28 marzo 2021) Il capo del task force Ue per i vaccini Thierry Breton ha mostrato il primo ‘passaporto sanitario’ europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l’Unione europea “tra due-tre mesi”. Intervenendo ad una trasmissione sulla radio francese Rtl, il commissario europeo al Mercato interno ha fatto vedere un prototipo del documento che sarà disponibile sia in versione cartacea che per smartphone. Sul documento, un codice QR e il tipo di vaccino effettuato. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il coronavirus ci sarà il risultato dell’ultimo tampone effettuato. L’immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio, secondo la previsione di Thierry Breton, il quale ha aggiunto inoltre che la prossima estate dovrebbe “essere simile a quella dell’anno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Il capo del task force Ue per i vaccini Thierryhato il primo ‘sanitario’ europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l’Unione europea “tra due-tre mesi”. Intervenendo ad una trasmissione sulla radio francese Rtl, il commissario europeo al Mercato interno ha fatto vedere un prototipo del documento che sarà disponibile sia in versione cartacea che per smartphone. Sul documento, un codice QR e il tipo di vaccino effettuato. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il coronavirus ci sarà il risultato dell’ultimo tampone effettuato. L’immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entroluglio, secondo la previsione di Thierry, il quale ha aggiunto inoltre che la prossima estate dovrebbe “essere simile a quella dell’anno ...

