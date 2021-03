Bonus per i figli: cambia l’assegno unico, i dettagli (Di domenica 28 marzo 2021) Novità in arrivo per l’assegno unico per i figli: si attende solo il via libero definitivo da parte del Senato, poi tre mesi per l’attuazione. Novità in arrivo per l’assegno unico per i figli (Pixabay)Presto le famiglie italiane potranno avere a disposizione un nuovo Bonus che le aiuterà in questo periodo di crisi socio economica. La misura rientra nell’ambito delle riforme fiscali promosse dal nuovo Governo Draghi, succeduto a quello di Conte in piena pandemia. l’assegno unico rientra nelle manovre che verranno approvate martedì 30 marzo nel così detto disegno di legge “Famiglia”. Il disegno è stato voluto e supportato soprattuto dal Partito Democratico e da Italia Viva e, il Governo, avrà a disposizione tre mesi ... Leggi su altranotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Novità in arrivo perper i: si attende solo il via libero definitivo da parte del Senato, poi tre mesi per l’attuazione. Novità in arrivo perper i(Pixabay)Presto le famiglie italiane potranno avere a disposizione un nuovoche le aiuterà in questo periodo di crisi socio economica. La misura rientra nell’ambito delle riforme fiscali promosse dal nuovo Governo Draghi, succeduto a quello di Conte in piena pandemia.rientra nelle manovre che verranno approvate martedì 30 marzo nel così detto disegno di legge “Famiglia”. Il disegno è stato voluto e supportato soprattuto dal Partito Democratico e da Italia Viva e, il Governo, avrà a disposizione tre mesi ...

