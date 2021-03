Bonus baby sitter 100 euro, Inps: domanda in arrivo. Solo a determinate categorie di lavoratori, non ai docenti (Di domenica 28 marzo 2021) Quasi al via la procedura per richiedere il Bonus baby sitter. Lo comunica l'Inps con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021. Il Bonus spetta Solo a determinate categorie di lavoratori, non al personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) Quasi al via la procedura per richiedere il. Lo comunica l'con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021. Ilspettadi, non al personale scolastico. L'articolo .

