Bonaccini “Nessuna regione può acquistare vaccini senza ok Ema”

ROMA (ITALPRESS) – "Tra aprile e giugno arriveranno 52 milioni di dosi, altri 80 milioni entro settembre. Nella seconda metà di aprile arriverà Johnson&Johnson, l'unico vaccino monodose. Se si fa un calcolo, abbiamo il numero sufficiente per vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno. Sputnik? E' semplice, Nessuna regione lo può acquistare se non è approvato da Ema e Aifa. Nessuno può acquistarlo pur volendo, se poi cambiano le regole è un'altra cosa, siamo una Nazione, non 21 piccole patrie". Lo ha detto il presidente della regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini a "In Mezz'ora in più" su Rai3 aggiungendo: "Le decisioni delle Regioni sempre condivise con il Governo, ad esempio non possiamo aprire le scuole andando oltre a quello stabilito dal Governo.

