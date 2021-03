Bonaccini: “In Emilia-Romagna entro fine aprile tutti ultra 80enni vaccinati” (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – “Non manca l’organizzazione, mancano le dosi”, dichiara il governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a Mezz’ora in più su Rai3, parlando del piano vaccinale. “In Emilia Romagna entro fine aprile tutti gli ultra 80enni saranno vaccinati con le due dosi”, assicura il Bonaccini, BONACCINI: “INFERMIERI E MEDICI DEVONO ESSERE VACCINATI” Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – “Non manca l’organizzazione, mancano le dosi”, dichiara il governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a Mezz’ora in più su Rai3, parlando del piano vaccinale. “In Emilia Romagna entro fine aprile tutti gli ultra 80enni saranno vaccinati con le due dosi”, assicura il Bonaccini, BONACCINI: “INFERMIERI E MEDICI DEVONO ESSERE VACCINATI”

Advertising

ultimora_pol : #Italia #EmiliaRomagna Stefano #Bonaccini (#PD|S&D): 'Per ora in Emilia Romagna sospendiamo vaccinazioni a prof uni… - freevola1 : No caro Bonaccini, non raccontare balle. In Emilia Romagna non sono stati vaccinati tutti gli ultra ottantenni. Mia… - tonyprezioso : @Mezzorainpiu Complimenti al PRESIDENTE Bonaccini che precisa con la giornalettista conduttrice che lui è Presiden… - Eventus_docet : #bonaccini superstar lui e la sua emilia lo magna #mezzorainpiù - Ale_Riks : @P_M_1960 @QuartieriSilvia @Marco_dreams Hai ragione ho sbagliato , l'eventuale rischio è della corrente di sx del… -