Bonaccini: "I medici e gli infermieri che non vogliono essere vaccinati? È scandaloso che rimangano al proprio posto"

"Condivido che infermieri e medici siano vaccinati. E' scandaloso che chi deve tutelare la propria vita e quella degli altri rimanga al proprio posto se non si vuole vaccinare". Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna ed esponente del Pd, si schiera a favore della norma che il governo sta preparando per obbligare i sanitari occupati in corsia. Ad annunciare il provvedimento è stato, nella conferenza stampa del 26 marzo scorso, il premier Mario Draghi. Il decreto sull'obbligo non dovrebbe riguardare tutto il personale sanitario ma solo chi di loro lavora a contatto con i pazienti. Tra le sanzioni previste si ipotizza la sospensione o forse persino il licenziamento. Nel dl, secondo quanto è trapelato, ci sarà anche lo scudo penale per medici e ...

