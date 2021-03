Bolzano, l’elicottero della Guardia di Finanza si ribalta durante le manovre a terra: il video dell’incidente. Illeso l’equipaggio (Di domenica 28 marzo 2021) Incidente, fortunatamente senza feriti, di un elicottero della Guardia di Finanza sabato mattina all’aeroporto di Bolzano. L’incidente è avvenuto durante un addestramento quando il velivolo, un Agusta Westland AW169, era ancora a terra con i rotori in movimento. Improvvisamente si è rovesciato sul lato destro. l’equipaggio formato da due persone è rimasto Illeso. Sono stati avviati accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Incidente, fortunatamente senza feriti, di un elicotterodisabato mattina all’aeroporto di. L’incidente è avvenutoun addestramento quando il velivolo, un Agusta Westland AW169, era ancora acon i rotori in movimento. Improvvisamente si è rovesciato sul lato destro.formato da due persone è rimasto. Sono stati avviati accertamenti per stabilire l’esatta dinamica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Bolzano, l’elicottero della Guardia di Finanza si ribalta durante le manovre a terra: il video dell’incidente. Ille… - GiuseppeBozza : Bolzano, l'elicottero della Finanza inizia a ruotare su se stesso quando è ancora a terra e poi si rovescia: le str… - sulsitodisimone : RT @TgrAltoAdige: Elicottero della Guardia di Finanza si ribalta in fase di decollo all'aeroporto di Bolzano. L'incidente intorno alle 9,30… - RobRe62 : RT @TgrAltoAdige: Elicottero della Guardia di Finanza si ribalta in fase di decollo all'aeroporto di Bolzano. L'incidente intorno alle 9,30… - Emergenza24 : RT @TgrAltoAdige: Elicottero della Guardia di Finanza si ribalta in fase di decollo all'aeroporto di Bolzano. L'incidente intorno alle 9,30… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano l’elicottero Regioni alpine al Governo: aprire gli impianti da sci per ospiti hotel e seconde case Il Sole 24 ORE