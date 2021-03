Bolzano | elicottero della Guardia di Finanza si rovescia | illesi i passeggeri a bordo

(Di domenica 28 marzo 2021) Momenti di paura ieri mattina all’aeroporto didove undisi èto su un lato al momento del decollo. Fortunatamente sia isia il personale a terra sono rimasti. L’incidente è avvenuto mentre il velivolo stava effettuando le manovre di rullaggio per un volo di addestramento. Le autorità hanno provveduto alla messa in sicurezza del piazzale di manovra e stanno provvedendo agli accertamenti del caso. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

. Stavolta è proprio il caso di dirlo, tragedia sfiorata all'aeroporto di, dove undella Guardia di Finanza si è "rovesciato" mentre era in fase di decollo, finendo "pancia" all'aria. Fortunatamente, nessuno degli occupanti del velivolo è rimasto ferito, ...L'incidente intorno alle 9,30 all'aeroporto di. Ferite lievi per i due ispettori a bordo del velivolo, acquistato un anno fa dalle Fiamme Gialle CreditsEra in procinto di decollare l’elicottero della Guardia di Finanza che la mattina di sabato 27 marzo si è schiantato all’aeroporto di Bolzano verso le ore 10. Due le persone a bordo del mezzo, che ...Bolzano – L’incidente è avvenuto verso le 9.30 di sabato ... Guardia di Finanza nell’ambito di un piano d’ammodernamento della flotta aerea, è un elicottero di ultimissima generazione. Il costo di un ...