Bologna, così la pizzeria solidale prova a resistere alla crisi: “Grazie alle donazioni ci spostiamo nelle piazze e non abbandoniamo i nostri ragazzi” (Di domenica 28 marzo 2021) Porta Pazienza si trova nella periferia di Bologna, nel quartiere del Pilastro. Oltre a essere una pizzeria, è un progetto sociale di inclusione e reinserimento di persone in difficoltà, tra cui anche ragazzi con la sindrome di Down. “Il nostro è un tentativo di costruire un pezzo di società inclusiva. E così abbiamo deciso di usare la ristorazione per dare un’opportunità a tutte quelle persone alle quali normalmente non viene data”. La pizza e i piatti sono preparati con prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie, realizzati all’interno delle carceri, provenienti da agricoltura sostenibile e presidi slow food. Oggi, come molte altre attività, Porta Pazienza si trova costretta a fronteggiare le difficoltà conseguenti alla chiusura per Covid. Ripercussioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Porta Pazienza si trova nella periferia di, nel quartiere del Pilastro. Oltre a essere una, è un progetto sociale di inclusione e reinserimento di persone in difficoltà, tra cui anchecon la sindrome di Down. “Il nostro è un tentativo di costruire un pezzo di società inclusiva. Eabbiamo deciso di usare la ristorazione per dare un’opportunità a tutte quelle personequali normalmente non viene data”. La pizza e i piatti sono preparati con prodotti provenienti da terreni confiscatimafie, realizzati all’interno delle carceri, provenienti da agricoltura sostenibile e presidi slow food. Oggi, come molte altre attività, Porta Pazienza si trova costretta a fronteggiare le difficoltà conseguentichiusura per Covid. Ripercussioni ...

Advertising

ilfattovideo : Bologna, così la pizzeria solidale prova a resistere alla crisi: “Grazie alle donazioni ci spostiamo nelle piazze e… - VIXKIWI : @91SVNFLWR io bologna dai manco così lontano - GiusyPoppi : @Salvo48798269 @Marco_dreams Sono dei sognatori ,con tanta fantasia, poesia, ma zero esperienza .li vedo come dile… - Gianpa89267191 : RT @Marco_dreams: Sembra che, dopo l’incontro con Letta, per i “capi” delle sardine ci saranno candidature assicurate a Bologna, così dicon… - Frances04153877 : RT @Marco_dreams: Sembra che, dopo l’incontro con Letta, per i “capi” delle sardine ci saranno candidature assicurate a Bologna, così dicon… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna così L'OraSì Ravenna al Pala Costa affronta la Tramec Cento ... canale 10 DTT in Romagna e a Bologna). Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e Davide Denegri. "Ci siamo lasciati alle spalle la nostra buona striscia così come pure l'ultima ...

Covid Emilia: 31 morti, +2.137 casi su 19.056 tamponi, 11,2%. Reggio: 3 decessi, +271 contagi ... i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 8 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 30 a Parma (+ 2), 32 a Reggio Emilia (+1), 78 a Modena ( - 4), 120 a Bologna ( - 1), 24 a ...

Gianni Morandi in ospedale, il video dopo l'incidente: i primi passi con bende e ustioni Corriere della Sera ... canale 10 DTT in Romagna e a). Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e Davide Denegri. "Ci siamo lasciati alle spalle la nostra buona strisciacome pure l'ultima ...... i pazienti ricoverati in terapia intensiva sonodistribuiti: 8 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 30 a Parma (+ 2), 32 a Reggio Emilia (+1), 78 a Modena ( - 4), 120 a( - 1), 24 a ...