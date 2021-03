Bologna | chi al posto di Skorupski? Le idee di Mihajlovic

(Di domenica 28 marzo 2021) La positività di Lukaszlascia ilsenza il proprio portiere titolare in vista della gara di campionato contro l’Inter del prossimo 3 aprile La positività di Lukaszlascia ilsenza il proprio portiere titolare in vista della gara di campionato contro l’Inter del prossimo 3 aprile. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Sinisanon ha ancora scelto chi lo sostituirà. Al momento Federico Ravaglia parte favorito su Angelo da Costa. Leggi su Calcionews24.com

La positività di Lukasz Skorupski lascia il Bologna senza il proprio portiere titolare in vista della gara di campionato contro l'Inter del prossimo 3 aprile. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic non ha ancora scelto chi lo sostituirà. Al momento Federico Ravaglia parte favorito su Angelo da Costa.