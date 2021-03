Bollettino Coronavirus di Domenica 28 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 7 | 19%

(Di domenica 28 marzo 2021) In data 28l’incremento nazionale dei casi è +0,55% (ieri +0,68%) con 3.532.057 contagiati totali, 2.850.889 dimissioni/guarigioni (+17.950) e 107.933 deceduti (+297); 573.235 infezioni in corso (+1.357). Ricoverati con sintomi +80 (28.701); terapie intensive +44 (3.679) con 217 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 272.630totali (ieri 357.154) di cui 164.868 molecolari (ieri 201.652) e 107.762 test rapidi (ieri 155.502) con 90.590 casi testati (ieri 111.012); 19.611(target 4.311);totali 7,19% (ieri 6,67% – target 2%);/casi testati 21,64% (ieri 21,47% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.520; Emilia Romagna 2.137; Campania 2.095; Lazio 1.836; Puglia 1.788; ...

repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 28 marzo: 19.611 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 marzo: 19.611 nuovi casi, i morti sono 297 - coledoni : Il bollettino: nelle ultime 24 ore 19.611 nuovi casi e 297 morti. Il tasso di positività sale al 7,2% - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 19.611 nuovi casi, 297 i decessi #Covid - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 19.611 contagiati • 297 morti • 17.950 guariti +44 terapie intensive | +80 ricov… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

E' di 19.611 contagiati dail bilancio delle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono 297 i guariti sono 17.950. Questi i numeri delquotidiano diffuso dal Ministero della Salute sulla situazione della ...Sale ancora il tasso di positività anche se in forma lieve, quasi 300 morti anche oggi e un dato sui nuovi contagi che sfiora i 20mila nelle ultime 24 ore: ildel Ministero della Salute registra in Italia tra sabato e domenica 19.611 nuovi contagi totali (3,5 milioni da inizio pandemia), con purtroppo ancora 297 vittime (su 107.933 ...Covid oggi Italia, bollettino del 28 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia.Sono 19.611 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +23.839, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.532.057 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...