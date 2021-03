“Biden, per favore facci entrare!”: i migranti al confine si appellano al Presidente (Di domenica 28 marzo 2021) Un numero enorme di migranti è stato fotografato al confine tra Messico e Stati Uniti. I migranti vestivano magliette con una scritta chiedendo al nuovo Presidente Biden di farli entrare sul suolo statunitense attraverso il confine. “Biden, per favore facci entrare!” “Biden, please let us in!”, ecco ciò che recitano le magliette della massa di persone raccolte a Tijuana, sul confine meridionale degli Stati Uniti, pregando affinché il Presidente Biden li faccia entrare attraversando il confine. I migranti, stretti in tende e accampamenti di fortuna, mostrano queste scritte che imitano il design dello ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 marzo 2021) Un numero enorme diè stato fotografato altra Messico e Stati Uniti. Ivestivano magliette con una scritta chiedendo al nuovodi farli entrare sul suolo statunitense attraverso il. “, per” “, please let us in!”, ecco ciò che recitano le magliette della massa di persone raccolte a Tijuana, sulmeridionale degli Stati Uniti, pregando affinché illia entrare attraversando il. I, stretti in tende e accampamenti di fortuna, mostrano queste scritte che imitano il design dello ...

