Biden lancia la sfida green L’Arabia Saudita rilancia Ecco come

(Di domenica 28 marzo 2021) Il principe ereditario, Mohammed Bin Salman, ha annunciato la “Saudi ArabiaInitiative” e la “Middle EastInitiative”, ossia le due direttrici per il regno e per l’intera regione verso una maggiore responsabilità nella tutela dell’ambiente (con evidenti contraccolpi sul settore energetico globale, visto il ruolo che Riad e la regione occupano in quel mondo). Se anche il principale produttore al mondo di petrolio,, rila transizionecol massimo della spinta mediatica, significa che la questione — squisitamente strategica — ha scalato l’agenda delle priorità. Un altro degli effetti, visto il peso che il nuovo presidente americano ha dato alla transizione energetica e al Clima in questi primi cento ...