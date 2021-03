Belotti e Locatelli stendono la Bulgaria Italia in testa al girone

Leggi su retecalcio

(Di domenica 28 marzo 2021) L’continua vincere e Mancini colleziona 24 gare di fila senza sconfitte. Primo successo in terra bulgara per gli azzurri che comanda, in compagnia della Svizzera, ilC di qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Il prossimo impegno per gli azzurri mercoledì in Lituania mentre lagiocherà in casa dell’Irlanda del Nord. Successo degli uomini di Mancini maturato grazie a un rigore conquistato e trasformato danel primo primo tempo ed al raddoppio dia 10? dalla fine. Il centrocampista del Sassuolo, raccoglie un invito di Insigne e, con un gran tiro a giro, firma il 2-0 finale. Unamodesta, ma concentrata e motivata imbriglia le manovre dgli azzurri per buona parte del match. Mancini, rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, lancia ...