Belen Rodriguez si sfoga: «Io le mutande le cambio spesso». Ecco cosa le hanno detto (Di domenica 28 marzo 2021) . Belen Rodriguez non è mai stata una che le manda a dire, e stavolta la showgirl sembra davvero stizzita. Tanto da rispondere ai commenti maligni dei fan attraverso le storie di Instagram. «Giusto per fare il punto della situazione – premette prima di arrivare al punto – visto che va di moda rispondere alle critiche in questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters». Le critiche nei confronti dell'argentina non sono mai mancate, ma stavolta ha deciso di rispondere a tono in seguito a un episodio in particolare. «Ho postato una foto ieri sera con il mio compagno (Antonino Spinalbese, dal quale aspetta una bambina n.d.r.) e ho letto dei commenti allucinanti. Prima di tutto è stata criticatisima la mia giacca, perché ero coperta. Quindi se mi scopro perché ...

