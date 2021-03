Belen Rodriguez si commuove a Domenica In | cos’ha detto a Mara Venier

(Di domenica 28 marzo 2021)ospite nel salottole: ha parlato della nuova gravidanza e della vecchia storia con De Martino La showgirl argentinaoggi è stata ospite aIn da. La showgirl argentina si è finalmente seduta del salotto che molti italiani seguono da anni. Pancione pronunciato per la seconda gravidanza, ovviamente questo è stato uno dei temi così come la storia che sta vivendo adesso con Antonio Spinalbese, il figlio Santiago e il padre, l’ex marito Stefano De Martino. Negli ultimi tempi si è parlato spesso di nuovo di entrambi. Da quella battuta di Pio e Amedeo al programma dell’ex marito e dalla risposta (indiretta su Instagram di lei), il gossip ha tornato a riempire le pagine di ...

L'incontro con Antonio Spinalbeseracconta poi l'incontro con il suo attuale compagno, Antonio Spinalbese, dal quale aspetta il suo secondo figlio. Santiago, racconta la showgirl ...Nel corso della sua intervista a Domenica In,non ha affatto trattenuto le sue lacrime per una sorpresa della sua mamma. Era il momento che tanto aspettavamo dall'inizio di una nuova puntata di Domenica In. Stiamo parlando ...Nel corso della sua intervista a Domenica In, Belen Rodriguez non ha affatto trattenuto le sue lacrime per una sorpresa della sua mamma. Era il momento che tanto aspettavamo dall’inizio di una nuova ...La showgirl argentina Belen Rodriguez oggi è stata ospite a Domenica In da Mara Venier. La showgirl argentina si è finalmente seduta del salotto che molti italiani seguono da anni. Pancione ...