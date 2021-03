Belén Rodríguez e la polemica con Pio e Amedeo ad Amici: il messaggio privato della showgirl al duo comico (Di domenica 28 marzo 2021) Belén Rodríguez è stata coinvolta la scorsa settimana in una polemica suscitata da una battuta del duo comico Pio e Amedeo, rivolta al giudice di Amici, Stefano De Martino, ex della modella. In realtà, sembra che Belén non avesse minimante intenzione di commentare la presa in giro, che ha fatto indignare molti perché giudicata priva di gusto e fuori luogo. Pio e Amedeo, nel corso della seconda puntata di Amici, hanno mostrato un messaggio privato che la modella gli avrebbe inviato come conferma. Pio e Amedeo: la polemica per la battuta a De Martino La polemica innescata la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 marzo 2021)è stata coinvolta la scorsa settimana in unasuscitata da una battuta del duoPio e, rivolta al giudice di, Stefano De Martino, exmo. In realtà, sembra chenon avesse minimante intenzione di commentare la presa in giro, che ha fatto indignare molti perché giudicata priva di gusto e fuori luogo. Pio e, nel corsoseconda puntata di, hanno mostrato unche la mogli avrebbe inviato come conferma. Pio e: laper la battuta a De Martino Lainnescata la ...

