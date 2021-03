Belen Rodriguez commossa a Domenica In | la showgirl ricorda la scelta che ha svoltato la sua vita | “Avevo 19 anni”

(Di domenica 28 marzo 2021) Pronta a diventare mamma per la seconda volta,apre oggi il suo cuore in un’intervista aIn. Lasi racconta in un’intima chiacchierata con Mara Venier ripercorrendo le principali tappe della sua. A cominciare dallache, a soli 19, decise di compiere per garantire un futuro a se stessa e ai suoi genitori: “Volevo ricompensarli in qualche modo“.in dolce attesa La chiacchieratissima seconda gravidanza dirientra fra gli argomenti di una lunga intervista rilasciata aIn. Ai microfoni di Mara Venier, lasi racconta senza filtri e apre il suo cuore, ripercorrendo le tappe ...

Advertising

miagmarsuren : RT @mittdolcino: BREAKING Ora, Belen Rodriguez vede l'Italia andare come l'Argentina pre crack. Dice che quando la modella argentina lasc… - vale_9577real : @tvblogit Scusate ma alla bambina di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, l'hanno tamponata? - tvblogit : L'abbraccio tra Mara Venier e Belen Rodriguez. Che si affrettano a precisare: 'Siamo tamponate'. #DomenicaIn - Luca_1998 : Sei Belen Rodriguez perché ti gonfi cosi il viso ,io non capisco le persone bellissime nel perseverare sulla bellezza #DomenicaIn - ElisaDiGiacomo : Molto bella l’intervista di Belen Rodriguez rilasciata alla zia Mara. Una donna continuamente bersagliata solo ed e… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

commossa nel parlare degli anni in cui ha lasciato la sua Argentina per venire in Italia: 'Ogni volta che decidi di partire, per quanto tu sia piccola e parti con pochi soldini da casa.in lacrime a Domenica In: Mara interrompe la trasmissione. La showgirl argentina si è commossa mentre parlava del suo passato e della sua famigliaè una delle showgirl ...Antonio e Belen sono una delle coppi più seguite del momento. I due da quando hanno ufficializzato la loro relazione non perdono occasione per ...Belen Rodriguez si è lasciata andare a qualche attimo di commozione nel corso della sua ospitata a Domenica In , nella puntata di domenica ...