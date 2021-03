Belen manda un messaggio a Pio e Amedeo | “Mi dispiace ho creato casino”

(Di domenica 28 marzo 2021) Il duo comico, Pio e, durante la partecipazione come ospiti, al programma di Maria De Filippi, ‘Amici’, nella puntata del 20 Marzo 2021, si sono resi protagonisti, di una battuta, che hanon poche polemiche. Pio ea ‘Amici 2021’ La coppia comica, durante uno dei loro momenti comici, ha preso di mira Stefano De Martino, presente in studio come giurato, in merito alla seconda gravidanza diRodriguez, sua ex moglie.unal duo Pio e: ” Ho” Nello specifico, i due, si sarebbero complimentati con De Martino, per la sua imminente seconda paternità. Naturalmente, come tutti sanno, la bambina che aspetta, è frutto del ...

Advertising

onlythebraveLTH : RT @SWEATXDOM: BELEN CHE MANDA FRECCIATINE A PIO E AMEDEO RIDO MALISSIMO #Amici20 - SWEATXDOM : BELEN CHE MANDA FRECCIATINE A PIO E AMEDEO RIDO MALISSIMO #Amici20 - maybeloriBerte : la madre del mio ragazzo mi ha messo nel gruppo della famiglia(?) e mi spazza perché tutte le volte che mangia qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen manda

Formatonews

...avanti con i vaccini ed in altre così indietro? "Una grande Nazione critica in silenzio e... ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 28 MARZO C'è però grande curiosità in merito all'arrivo di...Rodriguez si sfoga: "Io le mutande le cambio spesso". Ecco cosa le hanno detto.Rodriguez non è mai stata una che lea dire, e stavolta la showgirl sembra davvero stizzita. Tanto da rispondere ai commenti maligni dei fan attraverso le storie di Instagram. "Giusto per ...Ospite di Mara Venier, la showgirl argentina si lascia andare ad inedite confessioni sulla sua vita privata e professionale. Dall'arrivo in Italia dall'Argentina alla gravidanza in corso grazie ad Ant ...Sabato 27 marzo, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Al termine delle tre sfide, la padrona di casa ha chiamato in studio Pio e Amedeo.