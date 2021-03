Belen: il sì alla proposta romantica di Antonio (Di domenica 28 marzo 2021) Antonio e Belen sono una delle coppi più seguite del momento. I due da quando hanno ufficializzato la loro relazione non perdono occasione per mostrarsi reciprocamente il loro amore sui social; ed è proprio su Instagram che l’hairstylist ha fatto una romantica proposta all’argentina. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta. Belen e Antonio continuano a vivere la loro meravigliosa storia d’amore e a dedicarsi dolcissime parole sui Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021)sono una delle coppi più seguite del momento. I due da quando hanno ufficializzato la loro relazione non perdono occasione per mostrarsi reciprocamente il loro amore sui social; ed è proprio su Instagram che l’hairstylist ha fatto unaall’argentina. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.continuano a vivere la loro meravigliosa storia d’amore e a dedicarsi dolcissime parole sui Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CosaInTendenza : Alle 15:31 Belen è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 6 Tweet in evidenza per l'hashtag Bel… - fraversion : Belén, bellissima, ma pure lei con la sindrome Lecciso: un’occhiata alla Venier e tre al monitor in studio. #DomenicaIn - Luca_zone : Non sopporto chi non ha consapevolezza e memoria. Ha lavorato grazie al cu e al gossip dal 2007 al 2012 perché in I… - PadulaVincenzo : RT @miridesant: È una gran cafona! #Belen dare del deficiente al padre di suo figlio in tv la classifica alla perfezione! #domenicain - VigilanzaT : Rai1. Ennesimo spot di Domenica In alla concorrenza. Con tanto di grafica 'Amazon Prime Video'. E poi ospite Belen,… -