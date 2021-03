“Belen ci ha scritto la mattina dopo”. Amici, Pio e Amedeo pubblicano la chat con la Rodriguez durante il loro monologo. Stefano la prende ‘così’ (Di domenica 28 marzo 2021) Ad Amici si fa chiarezza sulla vicenda Pio e Amedeo – Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni si è sollevato un polverone ma inutile, alla luce dei fatti. La settimana scorsa il duo comico foggiano aveva infatti giocato con Stefano De Martino e il giorno dopo un post su Instagram di Belen è stato interpretato come una risposta. Così non era. Vista la presunta reazione della showgirl argentina, in tanti hanno cominciato ad accusare Pio e Amedeo di aver esagerato. C’è da dire che non era neanche la prima volta che scherzavano su Belen Rodriguez, lei è stata spesso protagonista a Emigratis come anche dei cori ai tempi de Le Iene. E non si era mai offesa, anzi è sempre stata allo scherzo dimostrando una grande ironia. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Adsi fa chiarezza sulla vicenda Pio e. Negli ultimi giorni si è sollevato un polverone ma inutile, alla luce dei fatti. La settimana scorsa il duo comico foggiano aveva infatti giocato conDe Martino e il giornoun post su Instagram diè stato interpretato come una risposta. Così non era. Vista la presunta reazione della showgirl argentina, in tanti hanno cominciato ad accusare Pio edi aver esagerato. C’è da dire che non era neanche la prima volta che scherzavano su, lei è stata spesso protagonista a Emigratis come anche dei cori ai tempi de Le Iene. E non si era mai offesa, anzi è sempre stata allo scherzo dimostrando una grande ironia. La ...

