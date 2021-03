Beautiful anticipazioni settimanali dal 29 marzo al 3 aprile: Hope lascia Liam (Di domenica 28 marzo 2021) Cosa accadrà questa settimana nelle nuove puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 3 aprile di Beautiful: Hope scopre Liam e Steffy che si baciano, Brooke e Ridge si ritrovano ancora a discutere a causa di Thomas, Hope lascia Liam Vediamo le novità che arriveranno questa settimana nella soap di Beautiful, in onda ogni giorno alle 13:40 su Canale 5? Hope corre da Liam per farsi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021) Cosa accadrà questa settimana nelle nuove puntate che andranno in onda dal 29al 3discopree Steffy che si baciano, Brooke e Ridge si ritrovano ancora a discutere a causa di Thomas,Vediamo le novità che arriveranno questa settimana nella soap di, in onda ogni giorno alle 13:40 su Canale 5?corre daper farsi Articolo completo: dal blog SoloDonna

