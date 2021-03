Beautiful anticipazioni: Hope vede Liam e Steffy che si baciano (Di domenica 28 marzo 2021) Beautiful - Scott Clifton e Jacqueline MacInnes Wood Colpo di scena a Beautiful, ma è tutto un trucco. Nelle puntate in onda da domani su Canale 5, Thomas (Matthew Atkinson) porterà avanti il suo piano per separare definitivamente Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), e stavolta lo farà con l’aiuto della sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): la convincerà, infatti, a baciare Liam in un preciso momento, certo che Hope li sorprenderà sul fatto, e questo non farà altro che allontanare ancora di più i due innamorati, già in crisi per una proposta di matrimonio non accettata. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Beautiful: anticipazioni da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile 2021 Hope ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 marzo 2021)- Scott Clifton e Jacqueline MacInnes Wood Colpo di scena a, ma è tutto un trucco. Nelle puntate in onda da domani su Canale 5, Thomas (Matthew Atkinson) porterà avanti il suo piano per separare definitivamente(Scott Clifton) e(Annika Noelle), e stavolta lo farà con l’aiuto della sorella(Jacqueline MacInnes Wood): la convincerà, infatti, a baciarein un preciso momento, certo cheli sorprenderà sul fatto, e questo non farà altro che allontanare ancora di più i due innamorati, già in crisi per una proposta di matrimonio non accettata. I dettagli nelleche seguono.da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile 2021...

