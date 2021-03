Beautiful, anticipazioni 29 marzo: Hope dice di no a Liam (Di domenica 28 marzo 2021) Beautiful, anticipazioni 29 marzo: ebbene sì, la giovane Logan prenderà una decisione che cambierà la sua vita e quella del padre di sua figlia. Beautiful, anticipazioni 29 marzo: la ragione del “gran rifiuto” di Hope Perché Hope rifiuta di risposare l’ex marito, con cui aveva finalmente ritrovato la serenità, dopo aver riavuto con loro la piccola Beth? La ragione è un altro bambino, che ovviamente è Douglas, figlio di Thomas. La figlia di Brooke aveva ottenuto la custodia congiunta per proteggere il piccolo da suo padre e, anche se ora sta ricominciando a fidarsi di Forrester, non vuole assolutamente perderla. E’ inutile ricordare che Liam, che sperava di escludere finalmente il rivale dalle loro vite, reagirà molto male. Cosa farà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 28 marzo 2021)29: ebbene sì, la giovane Logan prenderà una decisione che cambierà la sua vita e quella del padre di sua figlia.29: la ragione del “gran rifiuto” diPerchérifiuta di risposare l’ex marito, con cui aveva finalmente ritrovato la serenità, dopo aver riavuto con loro la piccola Beth? La ragione è un altro bambino, che ovviamente è Douglas, figlio di Thomas. La figlia di Brooke aveva ottenuto la custodia congiunta per proteggere il piccolo da suo padre e, anche se ora sta ricominciando a fidarsi di Forrester, non vuole assolutamente perderla. E’ inutile ricordare che, che sperava di escludere finalmente il rivale dalle loro vite, reagirà molto male. Cosa farà ...

