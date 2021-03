Basket, Miwa Energia corsara a Reggio Calabria: agganciata la corazzata Forio (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiInizio da brividi per la Miwa Energia Cestistica Benevento ma finale col botto, come ci ha abituati, con il risultato di 58-69 che sorride ai cinghiali sanniti. Di scena ieri sera a Reggio Calabria, la squadra del Presidente Zullo piazza il colpaccio anche in questa trasferta e porta a casa 2 punti contro una squadra importante che finora non è riuscita ad imporre il proprio gioco. Primo quarto tutto calabrese con Warwick sugli scudi ed una percentuale di tiro altissima grazie a canestri arrivati da ogni angolo di campo. La Miwa Energia commette il grave errore di volersi imporre da subito ma subisce l’impeto dei padroni di casa che chiudono sul 23-13. Occhio al tabellone, attimo di riflessione e i blu di Coach Annecchiarico provano a rientrare. La VIS, però, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiInizio da brividi per laCestistica Benevento ma finale col botto, come ci ha abituati, con il risultato di 58-69 che sorride ai cinghiali sanniti. Di scena ieri sera a, la squadra del Presidente Zullo piazza il colpaccio anche in questa trasferta e porta a casa 2 punti contro una squadra importante che finora non è riuscita ad imporre il proprio gioco. Primo quarto tutto calabrese con Warwick sugli scudi ed una percentuale di tiro altissima grazie a canestri arrivati da ogni angolo di campo. Lacommette il grave errore di volersi imporre da subito ma subisce l’impeto dei padroni di casa che chiudono sul 23-13. Occhio al tabellone, attimo di riflessione e i blu di Coach Annecchiarico provano a rientrare. La VIS, però, ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Miwa Basket Club Irpinia, esordio con ko: infortunio per Johnson Serie C Gold - Girone A Terza Giornata Basket Club Irpinia - Miwa Energia Cestistica Benevento 56 - 68 Irpinia: Esposito G.13, Norcino 12, Garmpis 11, Iannicelli A. 9, Ferrara 7, Esposito M. 3, ...

Miwa Benevento, espugnato il Pala Del Mauro di Avellino Il tabellino di Club Basket Irpinia - Miwa Energia Cestistica Benevento. Miwa Energia Smorra 15, Loncarevic 14, Murolo 13, Orefice 10, Ordine 8, Diaz 5, Cotena 2, Morra 1, Cotugno n.e., Laudanna n.e.,...

Basket, Miwa Energia corsara a Reggio Calabria. Agganciata la corazzata Forio NTR24 Serie C - Lunga trasferta a Reggio Calabria per la Miwa Benevento Tutto pronto per affrontare la quinta giornata del girone di andata di Serie C Gold girone Campania-Calabria in cui la Miwa Energia sarà ospite della VIS Reggio Calabria. Roster al ...

Basket, la Miwa Energia parte per Reggio Calabria: obiettivo primato Benevento – Tutto pronto per affrontare la quinta giornata del girone di andata di Serie C Gold girone Campania-Calabria in cui la Miwa Energia sarà ospite della VIS Reggio Calabria. Roster al ...

