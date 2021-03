Basket A2 2020 2021 | Forlì prima nel girone Rosso | Tortona chiude male la regular season

(Di domenica 28 marzo 2021) Il racconto dell’ultima giornata diSerie A2parte dale dache supera Latina e mantiene la vetta. Sprint finale decisivo, e con il 21-10 del quarto quarto, e il 13-5 di parziale finale, gli emiliani trionfano 68-62. La Gevi Napoli rispetta i pronostici e si prende la sfida con una Rieti ancora in grande emergenza: 74-82 il finale. Respira la OraSi Ravenna che si impone con autorità sulla Tramec Cento: 91-68 il finale di una gara di fatto mai iniziata (28-16 il primo quarto). Finale tirato a Ferrara, ma alla fine i padroni di casa si impongono 82-80 sulla Giorgio Tesi Group Pistoia. Infine la Stella Azzurra Roma fa suo lo scontro salvezza battendo l’Allianz San Severo per 71-65. Nel ...

... Valerio Grigioni e Andrea Valzani: alle ore 19:00 di domenica 28 marzo il PalaVerde ospita una partita valida per la 24giornata nel campionato diSerie A1- 2021 . Si tratta della quarta ...... Guido Giovannelli e Dario Morelli, si gioca alle ore 18:00 di domenica 28 marzo : siamo alla Enerxenia Arena per la 28giornata nel campionato diSerie A1- 2021 . Partita delicatissima ...Serie A – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Unahotels Reggio Emilia e Carpegna Prosciutto Pesaro. La partita è in programma il 29 marzo 2021 alle 20:30. La nostra diretta ti offre ...Lo scontro salvezza è a favore dell'Openjobmetis Varese. La squadra allenata da Bulleri ha sconfitto con il punteggio di 88-70 la Dolomiti Energia Trento nella sfida valida per la 24esima giornata del ...