Barcellona | cinquemila persone al concerto con tampone e mascherina I Love of Lesbians fanno sognare il mondo degli eventi

"Bona nit Barcelona!! Es difícil contener la emoción hoy!". Questo il testo del tweet dei Love of Lesbian, il gruppo rock spagnolo che sabato sera ha tenuto il primo evento commerciale con migliaia di presenze dall'inizio della pandemia. E in effetti deve essere veramente difficile contenere le emozioni quando si torna a suonare davanti a un pubblico di 5mila persone dopo più di un anno di stop forzato. cinquemila persone, tutte con mascherina e tutte con tampone antigenico negativo. Testate una ad una all'ingresso. Un'operazione unica, che potrebbe però aprire la strada a tanti altri eventi simili in Europa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

