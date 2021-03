Barbara D’Urso, la storia d’amore con il visconte Guglielmotti è vera: l’ex gieffino vuota il sacco (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) Barbara D’Urso e Ferdinando Guglielmotti hanno avuto una storia? A quanto pare c’è stato del tenero tra Barbara D’Urso, pilastro di Mediaset e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15, il visconte Ferdinando Guglielmotti. Da giorni sul web gira voce che tra i due in passato ci sarebbe stata una storia d’amore. Tutto è ritornato alla luce per la recente partecipazione del nobile nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In tutto questo, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live ha preferito non commentare il gossip che la riguarda in prima persona, ora a rompere il silenzio è l’ex concorrente de L’Isola che, in una recente ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 marzo 2021)e Ferdinandohanno avuto una? A quanto pare c’è stato del tenero tra, pilastro di Mediaset enaufrago de L’Isola dei Famosi 15, ilFerdinando. Da giorni sul web gira voce che tra i due in passato ci sarebbe stata una. Tutto è ritornato alla luce per la recente partecipazione del nobile nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In tutto questo, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Live Non è lae Domenica Live ha preferito non commentare il gossip che la riguarda in prima persona, ora a rompere il silenzio èconcorrente de L’Isola che, in una recente ...

Advertising

memedesima7 : “Dopo faccio parlare gli opinionisti” Samuel come Barbara D’urso #clubshowitalia - Rosmello1997 : @b4stadrama Allora domani alle 17:20 ci sarà Rosalinda da Barbara d’urso ma questa puntata e stata registrata stamattina da come ho capito - Sonia9423543609 : Ci siete ?? massa mandarla a Barbara D’Urso per difendere Rosmello basta negativi ???? #exrosmello #mellos non voglio… - LeoFiore7 : RT @beforeyougo__: Altro che il 'caffeuccio' di Barbara D'Urso, noi abbiamo la tisanina della Maestra ???? #queen #Amici20 - beforeyougo__ : Altro che il 'caffeuccio' di Barbara D'Urso, noi abbiamo la tisanina della Maestra ???? #queen #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News