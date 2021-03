(Di domenica 28 marzo 2021) Il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2021, va in archivio con la vittoria di Maverick Viñales in MotoGP. Il pilota della Yamaha, che nel corso della stagione diventerà papà, ha ...

dall_acq : RT @Gazzetta_it: Bagnaia: “Spinto troppo all’inizio”. Zarco: “Grazie a Ducati per il super motore” #QatarGP - Gazzetta_it : Bagnaia: “Spinto troppo all’inizio”. Zarco: “Grazie a Ducati per il super motore” #QatarGP - MBacco97 : Menomale che lo ha spinto da dietro contro le leggi della fisica, grazie misericordioso Vale? #rossi #bagnaia… -

Il pilota della Yamaha, che nel corso della stagione diventerà papà, ha preceduto Johann Zarco (Ducati Pramac) e l'italiano Pecco(Ducati ufficiale), entrambi bravi a sfruttare la potenza del ......per tenersi in allenamento' Battistella è andato quindi più a fondo spiegando cosa abbia... MotoGP Qatar, Qualifiche: Ducati in pole position con PeccoPecco Bagnaia sale sul podio nel primo round MotoGP 2021 ... “Ho provato di tutto per tenerlo dietro, purtroppo ho sbagliato strategia a spingere da subito. Negli ultimi 7 giri ho fatto fatica con la ...Ho spinto nel momento giusto ... motore sono riuscito a portare a casa la seconda posizione battendo Joan Mir e Bagnaia”. “La prossima mi comporterò diversamente” “Quando ho visto ...