Azzolina torna all'attacco: «Non basta lo stop di Vespa, la Lega mi chieda scusa: lui lavora con la Lega da quando mi minaccia»

Rientrato, grazie all'intervento del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, l'affaire Pasquale Vespa, professore precario inizialmente assunto come collaboratore dal sottosegretario al dicastero di viale Trestevere, il leghista Rossano Sasso. Per l'ex ministra Lucia Azzolina, però, la sospensione dell'incarico non basta: «Mi colpisce il fatto che Sasso abbia la delega al cyber-bullismo. È una questione pesante, se poi decide di assumere al ministero una persona che da due anni mi minaccia e mi insulta sui social… Mi sembra assurdo: vorrei che chiedesse scusa e che ammettesse la gravità della scelta, altrimenti non credo possa mantenere la delega». In un'intervista al La Stampa, Azzolina sottolinea anche ...

