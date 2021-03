(Di domenica 28 marzo 2021) 'Alla fine è andata, ma ora ladeve chiedermi scusa'. Lo ha detto Lucia, dopo laa Pasquale Vespa, il docente precario assunto come collaboratore dal ...

Advertising

carlosibilia : Bene che il Ministro Bianchi abbia proceduto alla revoca della nomina al MIUR del professor Vespa (assunto dal sott… - LaStampa : Azzolina: “Bene la revoca al mio stalker. Ma ora la Lega deve chiedermi scusa - matteosalvinimi : Archiviato il procedimento disciplinare a carico del dirigente scolastico di Vo’ (Padova), Alfonso D'Ambrosio, sott… - Alexafreelion : RT @MediasetTgcom24: Azzolina: 'Bene revoca dell'incarico al mio stalker, ora la Lega si scusi' #LuciaAzzolina - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Azzolina: 'Bene revoca dell'incarico al mio stalker, ora la Lega si scusi' #LuciaAzzolina -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Bene

'Alla fine è andata, ma ora la Lega deve chiedermi scusa'. Lo ha detto Lucia, dopo la revoca dell'incarico a Pasquale Vespa, il docente precario assunto come collaboratore dal sottosegretario leghista all'...MINISTRO BIANCHI REVOCA INCARICO A "STALKER"/ Lei, "ha fatto la cosa giusta" Vittadini con ... persone che abbiano il senso del bello, dele del giusto, persone che hanno passione per i ..."Alla fine è andata bene, ma ora la Lega deve chiedermi scusa". Lo ha detto Lucia Azzolina, dopo la revoca dell'incarico a Pasquale Vespa, il docente precario assunto come collaboratore dal sottosegre ...La deputata Cinque Stelle: ringrazio il ministro Bianchi, assurdo che il sottosegretario alla Scuola abbia la delega al cyber-bullismo ...