Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame, un fan che l’ha visto al cinema 191 volte finisce nel Guinness dei primati… - mwfandomagain : RT @lumussnox: Io ingenua che Dopo aver inizio i film finito degli Avengers: End… - lumussnox : Io ingenua che Dopo aver inizio i film finito degli Avengers:… - NadinKomTrikru : come vi sentite voi che non avrete visto avengers infinity war ed avengers endgame al cinema? - miinelauva : io mi sono spoilerata avengers endgame a caso -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Endgame

Everyeye Cinema

... dei film del MCU (lo abbiamo visto in Captain America - Il primo vendicatore, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War ,: Infinity War e) e anche ...Ora è ufficiale: Iron Man ha un nuovo interprete . Dopo l'addio di Robert Downey Jr . a seguito della morte del personaggio in, i fan di tutto il mondo si sono chiesti se fosse possibile rivedere l'eroe in azione. La risposta è sì, ma non nel modo in cui magari si sarebbero aspettati. Non solo non ci sarà ...Uno spettatore incallito che ha visto Avengers: Endgame al cinema ben 191 volte è finito nel Guinness dei primati. Lo svela Comicbook.com, riportando i tweet con cui, una decina di giorni fa ...Nell'episodio di The Falcon and the Winter Soldier andato in scena lo scorso venerdì, i Marvel Studios hanno finalmente presentato U.S. Agent, il nuovo ...