Attentato suicida davanti a una chiesa cattolica in Indonesia. 'Due kamikaze in moto, almeno 14 feriti' (Di domenica 28 marzo 2021) Due kamikaze a bordo di una moto si sarebbero fatti esplodere davanti alla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia, durante la celebrazione della Domenica delle palme. L'ipotesi dell'Attentato ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) Duea bordo di unasi sarebbero fatti esploderealla cattedraledi Makassar, in, durante la celebrazione della Domenica delle palme. L'ipotesi dell'...

Advertising

infoitinterno : Attentato suicida davanti a una chiesa cattolica in Indonesia. «Due kamikaze in moto, alemeno 14 feriti» - adrianapaccagn1 : RT @ROBZIK: Nella #domenicadellepalme attacco ai cristiani in #Indonesia. Attentato suicida davanti alla cattedrale cattolica di #Makassar.… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Indonesia, attentato suicida davanti a una cattedrale: almeno una vittima e 9 feriti - SkyTG24 : Indonesia, attentato suicida davanti a una cattedrale: almeno una vittima e 9 feriti - mdream_m : RT @ROBZIK: Nella #domenicadellepalme attacco ai cristiani in #Indonesia. Attentato suicida davanti alla cattedrale cattolica di #Makassar.… -