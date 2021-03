Attentato suicida davanti a una chiesa cattolica in Indonesia. 'Due kamikaze, ci sono vittime e feriti' (Di domenica 28 marzo 2021) Una grande esplosione si è verificata oggi vicino alla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia. Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di un Attentatore suicida. L'ipotesi ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) Una grande esplosione si è verificata oggi vicino alla cattedraledi Makassar, in. Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di unre. L'ipotesi ...

