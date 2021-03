Attentato in Indonesia davanti ad una chiesa cattolica, 14 feriti (Di domenica 28 marzo 2021) Attentato in Indonesia. Due kamikaze si sono fatti saltare in aria nei pressi di una chiesa cattolica. MAKASSAR (Indonesia) – Attentato in Indonesia nei pressi di una chiesa cattolica. Due kamikaze, secondo le prime informazioni, si sarebbero lanciati con una motocicletta carica di esplosivo contro la cattedrale al termine della funzione della Domenica delle Palme. Le autorità locali hanno parlato di almeno 14 feriti, ma non si esclude un bilancio più grave nelle prossime ore. Le condizioni delle persone coinvolte in questo Attentato non sono state rese note. Attentato in Indonesia, la ricostruzione La ricostruzione di quanto successo in ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021)in. Due kamikaze si sono fatti saltare in aria nei pressi di una. MAKASSAR () –innei pressi di una. Due kamikaze, secondo le prime informazioni, si sarebbero lanciati con una motocicletta carica di esplosivo contro la cattedrale al termine della funzione della Domenica delle Palme. Le autorità locali hanno parlato di almeno 14, ma non si esclude un bilancio più grave nelle prossime ore. Le condizioni delle persone coinvolte in questonon sono state rese note.in, la ricostruzione La ricostruzione di quanto successo in ...

