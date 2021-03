“Attacco kamikaze” Domenica delle Palme nel sangue: terrore fuori la chiesa (Di domenica 28 marzo 2021) Domenica delle Palme macchiata dal sangue: due kamikaze a bordo di una moto si sono fatti saltare in aria fuori da una chiesa. Il bilancio dell’esplosione. Attentato in Indonesia –… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021)macchiata dal: duea bordo di una moto si sono fatti saltare in ariada una. Il bilancio dell’esplosione. Attentato in Indonesia –… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

